На аеродромі Саваслєйка ГУР знищило МіГ та два Іл-76, пошкоджено ще 5 літаків росіян: подробиці спецоперації

16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому Саваслєйка в Нижегородській області росії. Виявилося, що під час атаки було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA з посиланням на інформацію від власних джерел у розвідці. Раніше було озвучено, що на момент здійснення атаки 13 серпня на аеродромі було розміщено 11 літаків МІГ-31К/І, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

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За даними видання, перша атака на аеродром відбулася у ніч на 14 серпня (було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/І), а повторні удари провелися 16 серпня. Під час другої атаки було знищено носії "Калібрів" та військові літаки.

Повністю знищено літак МІГ-31К/ та два літаки Іл-76. А пошкоджено було до п’яти літаків, ймовірно, це були МІГ-31К/І.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня БПЛА атакували три аеродроми на росії: Саваслєйка в Нижегородській області рф (660 км від кордону України), Борисоглєбськ та Балтімор (у Воронезькій області).

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