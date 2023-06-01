На Бєлгородщині загорівся завод 'Монокристал', де знаходилися військові паливозаправники (відео)

На росії у Бєлгородській області 1 червня загорівся завод "Монокристал" у Шебекіному. Там знаходилися ворожі паливозаправники.

Завод "Монокристал" – один із найбільших світових виробників синтетичного сапфіра для високотехнологічної електроніки та оптоелектроніки.

З соцмереж стало відомо, що з території заводу йде густий чорний дим. Чи причетні до пожежі добровольці з "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії", які сьогодні почали "другий етап наступальної операції" у Білгородській області, поки не повідомляється.

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З відео, які росіяни постять у соцмережах, можна побачити, як пожежа охопила завод, пожежних розрахунків на місці інциденту не видно.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіне.

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