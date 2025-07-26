На дорогах з’явився новий знак, за який можуть оштрафувати на 15 000 грн: що він означає

У деяких країнах Європи встановили нові дорожні знаки, що забороняють автівкам здійснювати обгін мотоциклів та велосипедів. Ігнорування цієї заборони може обійтися водієві у суму до 15 тисяч гривень.

Так, у Німеччині впроваджують новий тип дорожніх знаків, метою яких є підвищення безпеки для водіїв двоколісних транспортних засобів. Знак має червону окантовку. На ньому зображено авто зліва та двоколісний транспорт справа на білому фоні, пише сайт mauto.

Цей знак вказує, що на певних ділянках дороги водіям автомобілів заборонено обганяти мотоцикли та велосипеди. Проте для самих мотоциклів і велосипедів обмеження на обгін один одного не встановлюються.

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Водії легкових автомобілів, які порушують дане правило, ризикують отримати штраф до 70 євро – це близько 3500 гривень. Якщо ж їх дії призведуть до створення аварійної ситуації, сума стягнення може зрости аж до 300 євро, що дорівнює приблизно 15 тисячам гривень.

Експерти наголошують, що запроваджене правило має на меті покращення безпеки дорожнього руху – особливо на завантажених трасах та вузьких міських вулицях. Заборона на обгін покликана зменшити ризики та зберегти достатню дистанцію між транспортом, захищаючи пішоходів та інших вразливих учасників дорожнього руху.

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