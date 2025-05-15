На фронті загинув телеведучий та актор Максим Неліпа. Фото

12 травня у боях проти російських окупантів загинув український військовий, телеведучий і колишній актор "Дизель шоу" Максим Неліпа. Максим Неліпа був відомим українським шоуменом. Глядачам він запам’ятався за участю в проєктах студії "Дизель", телевізійних програмах "Програй мільйон" на ICTV, "Хто там?" на УТ-1 і 1+1, шоу "Народна зірка" на телеканалі "Україна". Також він був учасником "Танців з зірками" та грав у КВК.

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Про загибель Максима Неліпи повідомили музикант і військовий Микола Сєрга, ведуча Олена Філонова й актор Дмитро Оскін. Олена Філонова у своїй публікації зазначила, що не може повірити в цю втрату та висловила щирі співчуття родині й близьким. Дмитро Оскін опублікував скриншот повідомлення дружини загиблого Тамари Неліпи, в якому йдеться, що Максим загинув 12 травня, але обставини його смерті поки що залишаються невідомими, оскільки триває слідство.

Максим Неліпа. Джерело: instagram.com/stories/thekolya Максим Неліпа. Джерело: instagram.com/stories/thekolya

Скриншот. Джерело: фейсбук Дмитра Оскіна Скриншот. Джерело: фейсбук Дмитра Оскіна

До Збройних сил України Неліпа приєднався у березні 2022 року. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у складі Сухопутних військ.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Костянтинівку Донецької області.

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