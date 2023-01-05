На горі в Середній Азії після сходження лавини пастух знайшов давньогрецьке посланням царя, видряпане на камені (фото)

В горах біля річки Алмосі у Середній Азії знайшли послання давньогрецькою мовою з 23 літер

Камінь із давньогрецьким посланням, висіченим на скелях, нещодавно виявили на горі в Таджикистані.

Про це пише Greek Reporter. Експертизу провів вчений Інституту історії, археології та етнографії Національної академії наук Таджикистану Бобомулло Бобомуллоєв. Після більш ретельного аналізу виявилося, що наскельні написи дійсно написані стародавньою мовою. Вони розташовувалися в крайній північній частині ущелини біля правої притоки річки Алмосі в дуже мальовничому місці, відомому серед місцевого населення як Ходжа Мафрадж.

Гравюри грецьким письмом у Бактрійському регіоні цієї області читають: "ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ", що перекладається як "Це… царя царів, Віма Такту".

Археологи зазвичай не мають можливості відкривати нові пам'ятки в Таджикистані через його природні ландшафти. Особливо важко ідентифікувати пам'ятники у важкодоступних гірських районах. Проте місцеві жителі виконують роботу та повідомляють археологам про свої знахідки.

Місцевий пастух Сангінов Хайталі, який зробив знахідку, сказав, що вперше, коли він відвідав цей район, він знайшов ще більше. Через сходження лавин уламки з написами впали до підніжжя скелі. Частина, що збереглася, висічена на плоскій поверхні скелі в три рядки, де розміщено 23 літери.

Другий камінь з написами

Раніше, археологи вперше знайшли свинцеву грамоту часів Русі, яка була знайдена під час експедиції на Хмельниччині на місті розкопках Полонного.

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