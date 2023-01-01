Археологи вперше знайшли свинцеву грамоту часів Русі: що на ній написано

Науковці змогли дізнатися, що написано на унікальній свинцевій грамоті часів Русі. Вона була знайдена під час експедиції на Хмельниччині на місті розкопках Полонного.

Про це пише ВВС, з посиланням археолога та епіграфіст із заповідника "Софія Київська", кандидата історичних наук Тимура Бобровського. Саме він відіграв одну з важливих ролей для розгадки таємниці свинцевої грамоти.

Свинцева знахідка була знайдена на місті поховань післямонгольської доби біля залишків вогнища. Уламки посуду датуються ХІ - ХІІ століть.

Учасник експедиції Дмитро Тимчук помітив непримітний невеликий шматок металу, обліплений землею.

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Трохи зчистивши бруд, науковці побачили, що це згорнута в п'ять обертів свинцева пластина, яка вся вкрита давніми написами.

Це перша унікальна знахідка на українських теренах. Дослідники залучили до своєї роботи реставратора. Багато спеціалістів відмовлялись від участі в проєкті, посилаючись на значну корозію, крихкість металу.

Свинцева знахідка важила всього 15,7 грамів і через декілька місяців кропіткої роботи її вдалося розвернути без пошкоджень.

На обох боках цієї пластини виявили стародавній текст. Текст на обох поверхнях пластини зберігся майже повністю, за винятком окремих знаків, пошкоджених корозією металу вздовж згинів.

Археологам вдалося розшифрувати знищені декілька літер і прочитати весь текст. На їх думку, у перегляді на сучасну мову він виглядає так:

"Грамота від Хитра та й до Міча, і до Гирла: вдвох зібравши худобу, натомість без Міча веди до Києва".

На іншій стороні було написано інший текст: "Грамота до Міча: а мати-но хворіє. А Дорож-но писав, але тобі не віддав. Тож йди додому".

Тимур Бобровський у розмові з ВВС розповів, що в Україні раніше знаходили тільки три древні грамоти, але виконані вони були на бересті (корі берези).

Ця грамота, яку датують серединою XII століття була написана за століття до монголо-татарської навали.

Науковці вважають, що саме свинцеві грамоти могли використовувати на наших землях замість берестових, адже свинець краще зберігався.

Свинець зручно нагріти, трохи розклепати, й старий напис зникне. Тож можна писати нове повідомлення.

Це міг бути лист, написаний як у Полонному, яке розташоване за двісті кілометрів західніше Києва, так і в столиці. Зазначається, що Полонне на той момент було частиною Київського князівства.

Експерти зазначають, що у грамоті йдеться про худобу, яку збирають та мають гнати у столицю.

За словами археолога Бобровського, ця знахідка унікальна і вперше її мають показати на найвищому рівні у Національному історичному музеї в Києві на спеціальній виставці.

Але до цього часу рішення де її зберігати поки що немає. Він зазначив, що учасники експедиції зараз воюють на фронті і не мають змоги зробити науковий звіт, щоб легалізувати цю знахідку і призначити їй охоронний номер.

Раніше під Луцьком знайшли історичний перстень, що міг належати князю Любарту.

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