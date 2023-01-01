Археологи впервые нашли свинцовую грамоту времен Руси: что на ней написано

Ученые смогли узнать, что написано на уникальной свинцовой грамоте времен Руси. Она была найдена во время экспедиции в Хмельницкой области на раскопках Полонного.

Об этом пишет BBC со ссылкой археолога и эпиграфист из заповедника "София Киевская", кандидата исторических наук Тимура Бобровского. Именно он сыграл одну из важных ролей для разгадки тайны свинцовой грамоты.

Свинцовая находка была найдена на месте захоронений послемонгольских времен у остатков очага. Обломки посуды датируются XI – XII веками.

Участник экспедиции Дмитрий Тимчук заметил неприметный небольшой кусок металла, облепленный землей.

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Немного счистив грязь, ученые увидели, что это свернутая в пять оборотов свинцовая пластина, покрытая древними надписями.

Это первая уникальная находка на украинских территориях. Исследователи привлекли к работе реставратора. Многие специалисты отказывались от участия в проекте, ссылаясь на значительную коррозию, хрупкость металла.

Свинцовая находка весила всего 15,7 грамма и через несколько месяцев кропотливой работы ее удалось развернуть без повреждений.

По обе стороны этой пластины обнаружили древний текст. Текст на обеих поверхностях пластины сохранился почти полностью, за исключением отдельных знаков, поврежденных коррозией металла вдоль сгибов.

Археологам удалось расшифровать уничтоженные несколько букв и прочесть весь текст. По их мнению, в просмотре на современный язык он выглядит так:

"Громота от Хитра и до Мича, и до Гирла: вдвоем собрав скот, а без Мича веди в Киев".

На другой стороне был написан другой текст: "Грамота к Мичу: а мать болеет. А Дорожно писал, но тебе не отдал. Так что иди домой".

Тимур Бобровский в разговоре с ВВС рассказал, что в Украине раньше находили только три древних грамоты, но исполнены они были на бересте (коре березы).

Эта грамота, которую датируют серединой XII века была написана за столетие до монголо-татарского нашествия.

Ученые считают, что именно свинцовые грамоты могли использовать на наших землях вместо берестовых, ведь свинец лучше сохранялся.

Свинец удобно нагреть, немного расклепать, и старая надпись исчезнет. Можно писать новое сообщение.

Это могло быть письмо, написанное как в Полонном, которое расположено в двухстах километрах западнее Киева, так и в столице. Отмечается, что Пленное в тот момент являлось частью Киевского княжества.

Эксперты отмечают, что в грамоте говорится о скоте, который собирают и должны гнать в столицу.

По словам археолога Бобровского, эта находка уникальна и впервые ее должны показать на самом высоком уровне в Национальном историческом музее в Киеве на специальной выставке.

Но до сих пор решения, где ее хранить пока нет. Он отметил, что участники экспедиции сейчас сражаются на фронте и не имеют возможности сделать научный отчет, чтобы легализовать эту находку и назначить ей охранный номер.

Ранее под Луцком нашли исторический перстень, который мог принадлежать князю Любарту.

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