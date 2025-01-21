На гірськолижному курорті у Туреччині спалахнув готель: загинули щонайменше 10 людей (відео)

У ніч на 21 січня в центральній турецькій провінції Болу сталася пожежа в одному з готелів, яка призвела до загибелі 10 осіб і госпіталізації понад 30 людей. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 31 постраждалого, але пізніше кількість жертв зросла до 10, а поранених — до 32.

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За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі X, інформація про займання надійшла близько 03:27 за місцевим часом.

У ліквідації пожежі брали участь 267 осіб із різних державних служб та організацій.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі вирує масштабна лісова пожежа.

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