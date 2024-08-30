На які доплати до пенсії можна розраховувати 65-річним пенсіонерам

Українські пенсіонери, які досягли віку 65 років і мають відповідний страховий стаж, можуть отримувати пенсію, яка складає не менше 40% від їхньої зарплати. Окрім того, вони отримують додаткові виплати.

Для осіб з недостатнім страховим стажем розмір пенсії визначається на основі прожиткового мінімуму. Про це пише 24 канал.

Жінки, які мають 30 років стажу, та чоловіки з 35 роками стажу і досягли віку 65 років, мають право на пенсію не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

Зараз, при мінімальній зарплаті в 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень, але фактично вона дорівнює 3 370 гривень.

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Зверніть увагу! Якщо пенсіонер у віці 65 років отримує пенсію, яка менша за 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично нараховується доплата до необхідного рівня.

Доплати за віком

Пенсіонери, які досягли 70 років, автоматично отримують вікову надбавку до пенсії. Розмір цієї надбавки визначається віком пенсіонера і з часом збільшується:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують надбавку в розмірі 300 гривень.

Для осіб віком від 75 до 79 років надбавка складає 456 гривень.

Ті, хто досяг віку 80 років і більше, отримують додатково 570 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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