На які надбавки до пенсії мають право жінки після 60 років

В Україні право виходу на пенсію у 60 років мають як жінки, так і чоловіки, однак для цього необхідно мати необхідний страховий стаж. У 2025 році мінімальна вимога становить 32 роки стажу. Якщо стаж менший, то вийти на пенсію можна буде пізніше — у 63 або 65 років, залежно від тривалості трудової діяльності.

Крім основної пенсії, жінки-пенсіонерки в Україні мають можливість отримувати додаткові виплати та надбавки. Їхній розмір визначається віком, кількістю страхового стажу, соціальним статусом та іншими факторами. Про це пише sud.ua.

Додаткові вікові надбавки:

Жінки віком від 70 до 75 років отримують щомісячну доплату в розмірі 300 грн.

Пенсіонерки віком від 75 до 80 років — надбавку 456 грн.

Тим, кому виповнилося 80 років і більше, призначена доплата у 570 грн щомісяця.

Ці виплати надаються за умови, що загальна сума пенсії не перевищує 10 340 грн.

Також передбачені додаткові нарахування за понаднормовий страховий стаж. Жінки, які мають більше 30 років стажу, отримують додатково 1% до пенсії за кожен рік понад норму. У 2025 році ця сума становить 23,61 грн за кожен додатковий рік.

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Пільги для окремих категорій:

Жінки, які виховали п’ятьох або більше дітей до шестирічного віку, мають право виходу на пенсію у 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Почесні донори України (жінки, які здали 40 доз крові або 60 доз плазми) отримують щомісячну доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 292 грн на місяць.

Частина доплат нараховується автоматично, наприклад, вікові надбавки. Інші види виплат потрібно оформлювати через Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

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