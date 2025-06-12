На які виплати мають право військові, які втратили працездатність та як їх оформити

Військовослужбовці, які втратили працездатність через поранення або отримали інвалідність, мають право на одноразову грошову допомогу. Щоб отримати виплату, необхідно подати рапорт командиру військової частини разом із пакетом документів:

копією довідки МСЕК або рішення експертної комісії щодо інвалідності чи втрати працездатності;

копією висновку ВЛК про причину поранення;

довідкою про обставини травми;

копіями паспорта, ідентифікаційного коду та згодою на обробку персональних даних.

Про це розповів полковник Сергій Саєнко, начальник Управління забезпечення виплат одноразової допомоги, у проєкті Міноборони "Small talk", пише armyinform. Для тих, хто вже звільнений із військової служби, документи потрібно подавати до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Як пояснив Саєнко, від моменту подачі документів на оформлення і розгляд передбачено 90 днів. Затримки зазвичай виникають через помилки в документах. Зокрема, може бути невідповідність між висновками експертної комісії, ВЛК та довідками командування щодо причин поранення або обставин його отримання. У таких випадках документи повертаються на доопрацювання, що потребує додаткового часу.

Крім того, у випуску проєкту Саєнко розповів і про порядок виплат сім’ям загиблих військових.

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Розміри виплат у 2025 році:

У разі інвалідності внаслідок поранення під час виконання обов’язків військової служби:

І група — 1 211 200 грн

ІІ група — 908 400 грн

ІІІ група — 757 000 грн

У разі інвалідності, отриманої під час служби через хворобу або травму:

І група — 363 360 грн

ІІ група — 272 520 грн

ІІІ група — 211 960 грн

Також компенсацію можуть отримати військові, які частково втратили працездатність. Ступінь втрати визначає експертна комісія у відсотках (від 5% до 30%). Розрахунок ведеться від базової суми — 211 960 грн.

Наприклад, якщо встановлено 20% втрати працездатності, одноразова допомога складе 42 392 грн.

Таким чином, допомога охоплює як поранених під час бойових дій, так і тих, хто втратив здоров’я під час проходження служби, незалежно від обставин.

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