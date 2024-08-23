На яку доплату мають право пенсіонери після 80 років

Держава Україна дбає про добробут своїх громадян, зокрема, про пенсіонерів. Особливу увагу приділяють людям похилого віку, які досягли 80-річного рубежу. Для них передбачені додаткові фінансові виплати, які мають на меті покращити їхнє матеріальне становище та забезпечити гідний рівень життя. Про це пише 24 tv.ua.

Основні види доплат для пенсіонерів віком від 80 років:

Автоматична доплата в розмірі 570 гривень: Умова отримання: Досягнення 80-річного віку.

Досягнення 80-річного віку. Особливості: Виплата призначається автоматично, без додаткової заяви.

Виплата призначається автоматично, без додаткової заяви. Обмеження: Доплата не нараховується, якщо загальний розмір пенсії перевищує 10 340,35 гривень. Додаткова доплата для осіб, які потребують постійного догляду: Умови отримання:

Вік від 80 років.



Наявність висновку лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду.



Проживання самостійно.

Розмір: 944 гривні на місяць.

944 гривні на місяць. Оформлення: Необхідно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду разом з необхідними документами.

Які документи потрібні для оформлення додаткової доплати?

Заява: Заповнюється за встановленою формою.

Заповнюється за встановленою формою. Висновок лікарсько-консультативної комісії: Підтверджує необхідність постійного стороннього догляду.

Підтверджує необхідність постійного стороннього догляду. Паспорт: Документ, що посвідчує особу.

Документ, що посвідчує особу. Ідентифікаційний код: Необхідний для ідентифікації платника податків.

Куди звертатися для оформлення?

Звернутися за оформленням додаткової доплати можна до органів соціального захисту за місцем проживання або до найближчого відділення Пенсійного фонду.

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