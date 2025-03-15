На яку доплату мають право пенсіонери, які живуть в зоні радіоактивного забруднення: відповідь Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики пояснили, як оновити інформацію в державних реєстрах щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення. Відомство нагадало, що згідно із Законом "Про державний бюджет України на 2025 рік", непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають або проживали в зоні радіоактивного забруднення, не виїжджали звідти й не переселялися туди добровільно, мають право на щомісячну доплату.

Ця виплата передбачена для громадян, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Саме ці категорії захищає українське законодавство, повідомляє Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики звернули увагу на те, що частина пенсіонерів зіткнулася з проблемою: у Єдиному демографічному реєстрі відсутня інформація про їхнє проживання в зоні забруднення з моменту катастрофи на Чорнобильській АЕС до 1993 року. Щоб виправити ситуацію, уряд затвердив додаткові механізми підтвердження цього факту. Вони дозволять органам Пенсійного фонду України отримати необхідні відомості та призначити пенсіонерам доплату у розмірі 2361 грн на місяць.

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Щоб оновити дані в Єдиному демографічному реєстрі, потрібно звернутися до:

органу реєстрації (наприклад, ЦНАПу або сільської/селищної ради) з паспортом громадянина України у формі книжечки чи будинковою книгою, що підтверджує місце проживання в зоні забруднення у період від аварії до 1993 року;

(наприклад, ЦНАПу або сільської/селищної ради) з паспортом громадянина України у формі книжечки чи будинковою книгою, що підтверджує місце проживання в зоні забруднення у період від аварії до 1993 року; територіального органу Пенсійного фонду , щоб отримати скановані копії паспорта у формі книжечки, якщо вони зберігаються у матеріалах пенсійної справи;

, щоб отримати скановані копії паспорта у формі книжечки, якщо вони зберігаються у матеріалах пенсійної справи; також можна надати довідку про період проживання на відповідній території, яку видає орган реєстрації у формі витягу з реєстру територіальної громади.

Після уточнення інформації про місце проживання, Пенсійний фонд нарахує передбачену доплату, починаючи з 1 січня 2025 року. Тобто, навіть якщо документи будуть подані у квітні чи пізніше, виплата здійснюватиметься за весь період із початку року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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