На яку компенсацію можуть розрахувати військовій у разі переїзду та зйому житла

У Збройних Силах України військовослужбовці, які проходять службу за контрактом або призначені на офіцерські посади, мають право на додаткові виплати при переїзді на нове місце служби. Це включає компенсацію за оренду житла ("піднайом") та допомогу на переїзд ("підйомні").

Компенсація за оренду житла:

Виплачується, якщо військовослужбовець не має власного житла в регіоні нового місця служби. Для оформлення потрібно подати рапорт та необхідні документи.

Розмір компенсації у 2024 році:

Київ - 4560 грн/місяць



Обласні центри - 3420 грн/місяць



Інші населені пункти - 2280 грн/місяць

Для військових із трьома і більше членами родини - підвищується в 1,5 рази. Про це розповідає АрміяInform.

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Допомога на переїзд ("підйомні"):

Надається при переїзді до іншого населеного пункту через призначення на нову посаду, направлення на навчання або передислокацію частини в розмірі місячного грошового забезпечення для військовослужбовця та 50% для кожного члена сім'ї, що переїхав разом. Також виплачуються добові за дні перебування в дорозі. Надається не більше ніж за два переїзди на рік.

Мобілізовані військовослужбовці не мають права на підйомну допомогу. Це може бути одним з мотиваційних факторів для переходу на контрактну службу.

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