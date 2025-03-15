На яку пенсію можуть розраховувати українці з 15 тис. грн зарплати і 45 роками стажу

Майбутній розмір пенсійних виплат залежить від рівня заробітної плати та тривалості страхового стажу. Наприклад, чоловік, який пропрацював 45 років і мав середню зарплату 15 тисяч гривень, може розраховувати на пенсію, що перевищує середній показник по країні.

У 2025 році чоловіки, які досягли 65-річного віку, мають 45 років стажу та отримували зарплату близько 15 тисяч гривень, можуть розраховувати на пенсію понад 9 тисяч гривень. Такі розрахунки на березень наводять "Економічні новини".

Втім, у цьому розрахунку не враховані додаткові надбавки, які можуть підвищити пенсію. Серед них – статус ветерана чи дитини війни, почесного донора, а також особливі заслуги перед державою тощо.

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Разом з тим, як раніше писав OBOZ.UA, чоловік із 35-річним стажем і заробітною платою 15 тисяч гривень може очікувати на пенсію приблизно у 4 228,20 гривні.

Справа в тому, що за даними ПФУ за минулий рік, співвідношення зарплати у 15 тисяч гривень до середньої заробітної плати в 16 836 гривень, з якої сплачували єдиний соціальний внесок, становить 0,89.

Отже, беручи до уваги середню зарплату за останні три роки (13 559,41 гривні), 35-річний стаж та зазначене співвідношення, можна розрахувати розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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