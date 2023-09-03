На капронових колготках з’явилася стрілка: як її приховати

Капронові колготи хоча б раз, але одягала кожна дівчина та жінка. Проте іноді модниці можуть зіткнутися з проблемою – стрілкою на колготках.

UAportal розповість, як врятувати ситуацію та зробити стрілку непомітною. Для цього можна скористатися деякими засобами, які можна знайти в себе вдома. Зокрема:

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1. Лак для волосся:

Розпиліть лак для волосся на стрілку з відстані приблизно 30 сантиметрів. Це допоможе зупинити розширення стрілки. Потім легко стисніть матеріал і знову обробіть його лаком. Після цього стрілка стане непомітною.

2. Клей ПВА:

Якщо у вас під рукою знайдеться канцелярський клей ПВА, то обробіть ним пошкоджену ділянку та краї навколо неї. Дочекайтеся повного висихання клею, і стрілка буде зафіксована та не поширюватиметься далі.

3. Лак для нігтів:

Візьміть прозорий лак для нігтів і нанесіть його на пошкоджену стрілку. Це також зупинить подальший рух стрілки.

4. Мило:

Якщо нічого з вище перерахованого немає під рукою, то звичайне мило вам допоможе. Намильте палець і нанесіть мило на стрілку та по краях. Крім мила підійдуть також шампунь, гель для душу або гель для миття посуду.

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