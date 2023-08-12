На Керченському мосту густий дим: окупанти заявили про атаку ракетами (фото)

Окупанти повідомляють про "спробу атаки ЗСУ по Кримському мосту", в мережі публікують кадри задимлення. За даними кремлівських пропагандистів, "ЗСУ спробували атакувати Кримський міст", чути вибухи, повідомляється про нібито роботу ППО.

Про це повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, Mash, "Медуза", соцмережі.

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Рух мостом в обидва боки зупинено.

Місцеві канали публікують відео з димом у районі Кримського мосту. Чи зазнав він пошкоджень - невідомо.

Аксьонов пізніше повідомив, нібито російська ППО збила дві ракети, а міст "не пошкоджений".

Російське міноборони заявило, нібито ЗСУ атакували ракетами С-200, але їх збили, а дим - то нібито російська "димова завіса".

Нагадаємо,окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову.

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