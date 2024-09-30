На Курщині ударна група 'Чорний лебідь' випалила позиції окупантів дроном-драконом (відео)

У Курській області росії тривають бої від початку серпня. Українські війська з метою самооборони сформували "буферну санітарну зону".

На цьому відтинку фронту працюють, зокрема, військовослужбовці 225-го окремого штурмового батальйону. За допомогою дронів-драконів з термітом бійці ударної групи 225 ОШБр "Чорний Лебідь" нищать російські позиції.

Дрон-дракон палить позиції російської армії. Джерело: Скриншот з відео Дрон-дракон палить позиції російської армії. Джерело: Скриншот з відео

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Дрон-дракон палить позиції російської армії. Джерело: Скриншот з відео Дрон-дракон палить позиції російської армії. Джерело: Скриншот з відео

У своєму Telegram-каналі бійці ударної групи 225 ОШБр показали відео знищення посадок з окупантами:

"По-перше, це гарно виглядає; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше — ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі", – йдеться в описі до цього відео.

Що таке дрони-дракони та терміт

Дрони-дракони розпилюють термітну суміш, яка при зіткненні з повітрям самозаймається, створюючи високотемпературний вогонь, здатний випалювати великі площі та знищувати укриття.

Завдяки тривалому горінню та високій температурі, термітні суміші, розпорошені дронами, змушують піхоту покинути зайняті позиції та можуть призвести до загибелі особового складу внаслідок задухи або опіків.

Дрони-дракони використовують термітні суміші для створення вогневих завіс, які перекривають лінії постачання, ускладнюють маневрування військ та знищують укріплення противника.

Раніше 60 окрема механізована Інгулецька бригада показала відео роботи такого "запального" БПЛА.

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