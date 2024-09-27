Під Куп'янськом бійці СОУ надпотужно розгромили окупантів, які мчали на штурм: ворог втрати 40 одиниць техніки (відео)

На Куп'янському напрямку російська армія пішла на масований штурм позицій українських військ. Ворог залучив для цього 50 одиниць броньованої техніки з десантом.

Ворога "палко зустрічали" бійці Сил оборони України. Зокрема, наступ зупиняв батальйон ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї штурмової бригади та воїни 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади.

Як повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, ахіллесівці відбили штурм в районі Піщаного.

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Розгром штурмовиків армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Розгром штурмовиків армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Розгром штурмовиків армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Розгром штурмовиків армії рф. Джерело: Скриншот з відео

"26 вересня противник здійснив спробу механізованого штурму на Купʼянському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки", – повідомив він.

Знищено 14 одиниць техніки ворога: 5 БМП, 3 танки, БТР, МТЛБ, 2 "Урали", "Буханка", квадроцикл.

5 БМП, 3 танки, БТР, МТЛБ, 2 "Урали", "Буханка", квадроцикл. Уражено 26 одиниць техніки: 10 танків, 10 БМП, 2 БРЕМ, 3 МТЛБ, "Урал".

Стало відомо, що десантники 77 бригади разом з бійцями Нацгвардії України теж відбивали цей штурм.

"На одному з рубежів колона розділилась на дві частини: більша частина – 37 одиниць техніки – почала штурмувати підрозділи Національної гвардії України, менша – з 13 одиниць танків та ББМ – позиції 77 ОАЕМБр… Два танки, два БТР та БМП були знищені на підході", – повідомили у бригаді.

Нагадаємо, раніше воїни ГУР повністю зачистили Вовчанський агрегатний завод та взяли полонених.

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