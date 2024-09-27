Под Купянском бойцы СОУ сверхмощно разгромили мчавшихся на штурм оккупантов: враг потери 40 единиц техники (видео)

В Купянском направлении российская армия пошла на массированный штурм позиций украинских войск. Враг привлек для этого 50 единиц бронированной техники с десантом.

Врага "горячо встречали" бойцы Сил обороны Украины. В частности, наступление останавливал батальон ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады и воины 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады.

Как сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, ахиллесовцы отбили штурм в районе Песчаного.

Читайте также: Бойцы ГУР FPV-дроном "сожгли" российскую гаубицу стоимостью более 5 млн долларов

Разгром штурмовиков армии рф. Источник: Скриншот с видео

Разгром штурмовиков армии рф. Источник: Скриншот с видео

Разгром штурмовиков армии рф. Источник: Скриншот с видео

Разгром штурмовиков армии рф. Источник: Скриншот с видео

"26 сентября противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", – сообщил он.

Уничтожено 14 единиц техники врага: 5 БМП, 3 танка, БТР, МТЛБ, 2 Урала, Буханка, квадроцикл.

5 БМП, 3 танка, БТР, МТЛБ, 2 Урала, Буханка, квадроцикл. Поражены 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, "Урал".

Стало известно, что десантники 77-й бригады вместе с бойцами Нацгвардии Украины тоже отражали этот штурм.

"На одном из рубежей колонна разделилась на две части: большая часть – 37 единиц техники – начала штурмовать подразделения Национальной гвардии Украины, меньшая – из 13 единиц танков и ББМ – позиции 77 ОАЭМБр… Два танка, два БТР и БМП были уничтожены на подходе", – сообщили в бригаде.

Напомним, ранее воины ГУР полностью зачистили Волчанский агрегатный завод и взяли пленных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!