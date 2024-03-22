На Місяці хочуть побудувати залізницю, яка з'єднуватиме різні бази на природному супутнику Землі

На поверхні Місяця може з’явитися залізнична система. Вона буде з'єднувати місячні бази й слугуватиме для перевезення людей, запасів та ресурсів.

За інформацією видання The Independent, амбітний проєкт, ймовірно, буде втілено в життя вже у найближчі десять років. Це стало можливим завдяки затвердженню плану розвитку від урядового агентства США.

Американське оборонне агентство DARPA допоможе фінансувати новаторський проєкт, який був започаткований компанією Northrop Grumman минулого року. Цей проєкт має на меті розвиток "місячної економіки", і він набирає обертів зі зростанням глобального інтересу до експедицій на Місяць.

Видання повідомляє, що як Китай, так і США планують заснувати місячні бази протягом наступних років, і очікується, що місія NASA "Артеміда" буде першою, яка "поверне" людей на природний супутник Землі.

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Планується, що інфраструктура місячних залізниць дозволить перевозити людей, матеріали та ресурси, необхідні для комерційних підприємств, які створять на Місяці.

"Це сприятиме розвитку космічної економіки для Сполучених Штатів та міжнародних партнерів", – йдеться в заяві Northrop Grumman.

Після того, як компанія Northrop Grumman була вибрана для дослідження можливостей місячної архітектури LunA-10, тепер вона активно працюватиме над створенням прототипу місячної залізниці.

"Фірма також вивчатиме різні способи будівництва, експлуатації та ремонту мережі поїздів на Місяці, що, ймовірно, включатиме розробку роботів, здатних виконувати ключові завдання. Менеджер програми DARPA Майкл Наяк заявив, що найближчим десятиліттям у місячній економіці відбудеться "велике зрушення парадигми", – зазначає The Independent.

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