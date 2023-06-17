На острові Уайт біля Британії знайшли рештки невідомого раніше динозавра (фото)

На острові Уайт у протоці Ла-Манш знайдені залишки раніше невідомого виду панцирних динозаврів Vectipelta barretti

На острові Уайт у протоці Ла-Манш були виявлені скам'янілі залишки досі невідомого виду панцирних динозаврів, що є важливим відкриттям. Останні останки подібного великого ящера на острові були знайдені у 1865 році. Новий вид, виявлений на цей раз, належить до сімейства анкілозаврів, що мають панцир та вкриті шипами частини тіла, такі як шия, плечі і хвіст.

Стаття про знахідку була опублікована в Journal of Systematic Palaeontology і докладно описує виявлення нового виду динозавра.

Читайте також: Вчені розвіяли міф про низький IQ динозаврів

Хоча зовнішній вигляд динозавра показує його жахливий вигляд з бронею і шипами, ці структури насправді служили для самозахисту від хижаків, оскільки цей вид був вегетаріанським і не нападав на інших тварин.

Знахідка скам'янілостей належить до шару ґрунту, який має вік від 66 до 145 мільйонів років. Вид отримав назву Vectipelta barretti на честь професора Пола Барретта, який працює у лондонському Музеї природознавства.

Сам професор Баррет висловив свою вдячність за таку пошану та подякував за можливість представити себе у світі у такий спосіб, посміхнувшись, що будь-яка зовнішня схожість з динозавром є випадковою.

Вчені порівняли новий вид з іншими відомими анкілозаврами, зокрема з Polacanthus foxii, що раніше були знайдені на острові. Виявлені різниці у будові хребта і кісток тазу, а також більша кількість шипів у новому виді підтверджують їх відмінності.

Також зазначено, що більша подібність нового виду до анкілозаврів, знайдених у Китаї, свідчить про можливе переміщення цих тварин між Європою та Азією у ранньому крейдяному періоді.

Стюарт Понд, співробітник лондонського Музею природознавства, висловив переконаність, що це відкриття допоможе переглянути інші схожі знахідки і зробить внесок у розуміння різноманітності динозаврів, що жили в Англії.

Команда археологів, яка займалася розкопками, вважає, що місце знахідки має велике значення для розуміння причин вимирання динозаврів. Існує кілька теорій про масову загибель цих гігантських рептилій, серед яких зіткнення Землі з астероїдом та виверження супервулкану.

Нагадаємо, в Індії знайшли саркофаги "на ніжках" віком 4000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!