На відкритті Євробачення 2023 Kalush Orchestra представили неймовірний виступ разом з Кейт Мідлтон

Kalush Orchestra запалили на відкритті гранд-фіналу Євробачення-2023. Конкурс від імені України проходить в британському Ліверпулі.

Українці представили спочатку відеоролик пісні Stefania, який зняли в київському метро та Британії. У ньому помітили оркестр, балерин та принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

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Євробачення 2023 - Kalush Orchestra відкрили фінал - онлайн-трансляція фіналу Євробачення

Крім цього, з артистами заспівали учасники минулорічного "Євробачення-2022", зокрема британець Сем Райдер.

Кейт Міддлтон грає на фортепіано

Кейт Міддлтон у кліпі Kalush Orchestra

Кейт Міддлтон грає на фортепіано

Після відео роботи з'явилися Kalush Orchestra на сцені Євробачення та потужно відкрили грандіозний фінал виступом "Голоси нового покоління".

Євробачення 2023 - Kalush Orchestra відкрили фінал - онлайн-трансляція фіналу Євробачення

Євробачення 2023 - Kalush Orchestra відкрили фінал - онлайн-трансляція фіналу Євробачення

Євробачення 2023 - Kalush Orchestra відкрили фінал - онлайн-трансляція фіналу Євробачення

Весь зал гучними оваціями підтримував артистів та шалено зрадів, побачивши минулорічних переможців. Після цього гурт виконав ще одну свою пісню.

Також у фіналі "Євробачення-2023" у Ліверпулі виступлять інші українські виконавці — Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

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Нагадаємо, букмекери вже обрали трійку фаворитів Євробачення - 2023. Серед них - Україна.

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