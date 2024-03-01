На Полтавщині стався землетрус силою 3,6 бала

На захід від Полтави у Решетилівському районі стався землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів. За класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Подібні за силою землетруси у Полтавській області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 бала.

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