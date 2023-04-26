На росії винищувач МіГ-31 загорівся та впав у озеро (відео)

На росії у середу, 26 квітня, поблизу кордонів НАТО розбився військовий літак. За попередніми даними МіГ-31 загорівся та впав у озеро.

Чи загинув при цьому пілот – невідомо. Про це повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався в Мурманській області. Винищувач упав за 10 км від міста Мончегорськ.

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Дещо згодом Міноборони рф підтвердило падіння літака, не вказавши причину аварії. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчальний політ.

За окремими даними, обом пілотам вдалося катапультуватися, після чого вони застрягли у гілках.

На відео можна побачити, як російський винищувач загорівся під час польоту, після чого впав. За попередніми даними літак упав у озеро.

Нагадаємо, раніше у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

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