На россии истребитель МиГ-31 загорелся и упал в озеро (видео)

На россии в среду, 26 апреля, вблизи границ НАТО разбился военный самолет. По предварительным данным, МиГ-31 загорелся и упал в озеро.

Погиб ли при этом пилот – неизвестно. Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в Мурманской области. Истребитель упал в 10 км от города Мончегорск.

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Несколько позже Минобороны рф подтвердило падение самолета, не указав причину аварии. Там заявили, что истребитель совершал плановый учебный полет.

По отдельным данным, обоим пилотам удалось катапультироваться, после чего они застряли в ветвях.

Видео дня

На видео можно увидеть, как российский истребитель загорелся во время полета, после чего упал. По предварительным данным, самолет упал в озеро.

Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно – производственного комплекса.

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