На росії на Святвечір спалахнула будівля МЗС у москві (відео)

У приміщенні Міністерства закордонних справ рф у москві сталася пожежа. За даними представниці відомства Марії Захарової, задимлення сталося у підвальному приміщенні.

За її версією, причиною пожежа стало коротке замикання. Про це вона повідомила у Telegram.

"Інформація про те, що "мало місце займання в робочих приміщеннях", не відповідає дійсності. Йдеться про підвальні поверхи", – зазначила вона.

Своєю чергою росЗМІ пишуть, що з будівлі МЗС евакуювали всіх співробітників, а саме 25 осіб.

Також є інформація, що задимлення почалося після того, як у підвалі спалахнув електрощит. Загальна площа горіння становила близько двох квадратних метрів.

Наразі осередок займання локалізовано.

Нагадаємо, що у таборі російських мобілізованих сталася пожежа. Про її причини та наявність постраждалих не повідомляється. "Гарячий" інцидент стався з окупантам з російського міста Томськ.

Крім цього, у російському Курську місцеві жителі повідомили про нові порції "бавовни". Це сталось в районі військового аеродрому, де базуються винищувачі. Вибухи сталися в ніч на 25 грудня, близько третьої години.

У російській Чувашії стався вибух на газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району. По цьому магістральному газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород постачають продукти нафтопереробки до Європи із Західного Сибіру через Україну.

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