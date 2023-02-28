На росії неспокійно: в Туапсе – вибухи на нафтобазі, над Пітером підняли винищувачі через НЛО, в Бєлгороді – падіння БПЛА

Неспокійною видалася минула ніч на росії. Зокрема, у Бєлгороді повідомлялося про масовану атаку безпілотників.

Місцеві пабліки писали, що у Бєлгороді помітили кілька безпілотних літальних апаратів в небі, потім опублікували фото уламків одразу трьох БПЛА. Зазначалося, що один із літальних апаратів упав на подвір'ї на вулиці Садовій, другий — на Шумилова, третій був знайдений на вулиці Попова.

Зранку 28 лютого росіяни з Бєлгорода написали у соцмережах, що один з безпілотників, до якого було під'єднано вибухівку, залетів у вікно квартири у центрі міста. Зазначається, що начебто БПЛА приземлився вночі у житловій багатоповерхівці на вулиці Попова. "Мешканці квартири не постраждали. Вибуховий пристрій знешкодили сапери. З будинку евакуювали 200 людей. Їм запропонували розміститися у готелі, допоки спецслужби не закінчать роботу", – йшлося у повідомленні.

Читайте також: Хакери працюють: у Криму на ТБ транслюють відео знищення російських кораблів (відео)

Місцеві пишуть, що ще два безпілотники, начинені вибухівкою PE8 та металевими кулями, впали на машини. "Пошкодило чотири автомобілі. І ще один БПЛА атакував супермаркет у Шагарівці. Зайнявся дах. Там також ніхто не постраждав", – пишуть росіяни.

Згодом з'явмлася інформація, що у Краснодарському краї росії, у місті Туапсе сталася пожежа біля нафтобази "Роснефті" – там горіло наче саме після атаки безпілотників.

Нафтобазу, за даними джерел телеграм-каналу ASTRA, атакували два невстановлені літальні апарати. Нафтовосховище не постраждало, пошкодження отримала будівля бойлерної. Поруч нафтобази було виявлено дві вирви глибиною близько півтора метра. Після вибухів на місці виникла пожежа.

За даними ASTRA, за 30 метрів від місця вибухів знаходилася казарма з російськими військовими.

Місцеві жителі розповіли, що чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи, внаслідок яких біля прилеглих будинків вибило шибки.

Тим часом адміністрація міста Туапсе закликала мешканців міста "не розповсюджувати фейкову інформацію" про атаку безпілотників.

Зранку 28 лютого також у російських пабліках написали, що в республіці Адигея впав літальний апарат. "Уламки та дві вирви виявили біля селища Новий. Це може бути радянський "Стриж" чи "Рейс". Вибух було чутно близько другої ночі. Діаметр воронок — близько двох метрів, а глибина — близько пів метра, поряд розкидані металеві уламки поки що не встановленого об'єкта. Обставини з'ясовуються", – йшлося у повідомленні.

Потім стало відомо у російському місті Санкт-Пєтєрбург аеропорт "Пулково" не приймає літаки. У місті оголошено план "Килим" – цей план оголошується у разі незаконного перетину кордону літальним апаратом або за появи НЛО.

російський Телеграм-канал Baza стверджує, що в повітря піднято винищувачі. "Медуза" пише, що повітряний простір над Санкт-Петербургом закрито у радіусі 200 кілометрів. Рейси, які проходять через повітряний простір Санкт-Петербурга, розвертають у повітрі.

Ось так виглядає, зокрема, траєкторія польоту рейс SU 1002 з Москви в Калінінград.

За даними сервісу Flightradar24, у небі над Санкт-Петербургом справді зараз немає цивільних літаків.

Також місцеві пабліки пишуть, що у небі над Петербургом зараз кружляють два винищувачі — Су-35 та МіГ-31. Начебто у небі помітили непізнаний об'єкт схожий на великий безпілотник.

А в Криму хакери вкотре зламали ефірне мовлення радіо "Море" - пролунав сигнал тривоги та було передано повідомлення про необхідність пройти до укриття. Зазначається, що було атаковано мовлення передавачів, які отримують сигнал із супутника.

Також повідомлення про тривогу та необхідність йти в укриття побачили й почули жителі багатьох регіонів росії – Краснодара, Воронежа, Казані, Ленобласті, Бєлгорода, Саратова тощо.

У кількох містах Московської області мовлення перервалося екстреним повідомленням про негайне переміщення в укриття через загрозу ракетного удару.

Днями, нагадаємо, у Криму по радіо транслювали звернення керівника ГУР Кирила Буданова.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!