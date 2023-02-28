На россии неспокойно: в Туапсе – взрывы на нефтебазе, над Питером подняли истребители из-за НЛО, в Белгороде – падение БПЛА

Неспокойной оказалась минувшая ночь на россии. В частности, в Белгороде сообщалось о массированной атаке беспилотников.

Местные паблики писали, что в Белгороде заметили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе, затем опубликовали фото обломков сразу трех БПЛА. Отмечалось, что один из летательных аппаратов упал во дворе на улице Садовой, второй на Шумилова, третий был найден на улице Попова.

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Утром 28 февраля россияне из Белгорода написали в соцсетях, что один из беспилотников, к которому была подключена взрывчатка, залетел в окно квартиры в центре города. Отмечается, будто БПЛА приземлился ночью в жилой многоэтажке на улице Попова. "Жители квартиры не пострадали. Взрывное устройство обезвредили саперы. Из дома эвакуировали 200 человек. Им предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы не закончат работу", – говорилось в сообщении.

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Местные пишут, что еще два беспилотника, начиненных взрывчаткой PE8 и металлическими шарами, упали на машины. "Повредило четыре автомобиля. И еще один БПЛА атаковал супермаркет в Шагаровке. Загорелась крыша. Там тоже никто не пострадал", – пишут россияне.

Впоследствии появилась информация, что в Краснодарском крае россии, в городе Туапсе, произошел пожар возле нефтебазы "Роснефти" - там горело будто именно после атаки беспилотников.

Нефтебазу, по данным источников телеграм-канал ASTRA, атаковали два неустановленных летательных аппарата. Нефтехранилище не пострадало, повреждение получило здание бойлерной. Рядом нефтебазы были обнаружены два воронки глубиной около полутора метров. После взрывов на месте возник пожар.

По данным ASTRA, в 30 метрах от места взрывов находилась казарма с российскими военными.

Местные жители рассказали, что слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, в результате которых возле близлежащих домов выбило стекла.

Тем временем администрация города Туапсе призвала жителей города "не распространять фейковую информацию" об атаке беспилотников.

Утром 28 февраля также в российских пабликах написали, что в республике Адыгея упал летательный аппарат. "Обломки и два воронки обнаружили возле поселка Новый. Это может быть советский "Стриж" или "Рейс". Взрыв был слышен около двух ночи. Диаметр воронок — около двух метров, а глубина — около полуметра, рядом разбросанные металлические обломки пока не установленного объекта. Обстоятельства выясняются", – говорилось в сообщении.

Затем стало известно, что в российском городе Санкт-Петербург аэропорт "Пулково" не принимает самолеты. В городе объявлен план "Ковёр" – этот план объявляется в случае незаконного пересечения границы летательным аппаратом или при появлении НЛО.

российский Телеграм-канал Baza утверждает, что в воздух подняты истребители. "Медуза" пишет, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто в радиусе 200 километров. Рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга, разворачивают в воздухе.

Вот так выглядит, в частности, траектория полета рейса SU 1002 из Москвы в Калининград.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом действительно сейчас нет гражданских самолетов.

Также местные паблики пишут, что в небе над Петербургом сейчас кружат два истребителя - Су-35 и МиГ-31. Вроде бы в небе заметили непознанный объект похожий на большой беспилотник.

А в Крыму хакеры сломали эфирное вещание радио "Море" - раздался сигнал тревоги и было передано сообщение о необходимости пройти до укрытия. Отмечается, что была атакована вещание передатчиков, получающих сигнал со спутника.

Также сообщения о тревоге и необходимости идти в укрытие увидели и услышали жители многих регионов россии – Краснодара, Воронежа, Казани, Ленобласти, Белгорода, Саратова и т.д.

В нескольких городах Московской области вещание прервалось экстренным сообщением о немедленном перемещении в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

На днях, напомним, в Крыму по радио транслировали обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова.

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