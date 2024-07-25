На росії під Калугою впав гелікоптер Мі-8 вартістю 15 млн доларів: подробиці

У Жиздринському районі Калузької області росії зазнав катастрофи гелікоптер Мі-28. Екіпаж авіаодиниці загинув.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram-каналі залишив коротке повідомлення про авіатрощу. Він зазначив лише, що на місці падіння працюють оперативні служби.

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"У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт МІ-28. На місці аварії працює оперативна група та рятувальники", – написав Владислав Шапша. Інших подробиць він не навів та не уточнив, що сталося з екіпажем та пілотами гелікоптера.

Пропагандисти з російської агенції ТАСС пишуть, що гелікоптер виконував плановий політ.

ТАСС про аварію гелікоптера. Джерело: Скриншот ТАСС про аварію гелікоптера. Джерело: Скриншот

"Гелікоптер Мі-28 впав у безлюдній місцевості в Калузької області, на землі руйнувань немає, повідомили в МО РФ. Попередня причина авіакатастрофи з Мі-28 - технічна несправність. На місці падіння вертольота Мі-28 працює комісія ВКС Росії, повідомили у Міноборони", – йдеться у повідомленні.

Довідково: Мі-8 ( виріб "80", за кодифікацією НАТО: Hip) – це радянський, а потім і російський багатоцільовий вертоліт, розроблений в ОКБ імені М. Л. Міля на початку 1960-х років.

Гелікоптер Мі-8. Джерело: ТАСС Гелікоптер Мі-8. Джерело: ТАСС

Це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами. Мі-8 широко використовувався як військовий, так і цивільний вертоліт у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, 17 квітня 2024 року у російській Самарі невідомі спалили гелікоптер Мі-8. Інцидент стався 17 квітня 2024 року на аеродромі "Кряж".

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