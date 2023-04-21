На росії п'яний водій перекинув тягач з ЗРК С-400 на 13 млрд рублів (фото)

Під Тулою на росії водій тягача не впорався з кермування та перекинув у кювет зенітно-ракетний комплекс С-400. Це сталося на шосе М2-Крим.

Місцеві пабліки пишуть, що аварія сталася у районі села Прудне. Комплекс із зенітними ракетами великої та середньої дальності дивом не здетонував. Вартість транспорту, що було пошкоджено, становить близько 13 млрд рублів (майже 160 тисяч доларів).

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"Військовий автомобіль із ЗРК рухався у складі колони з 8 тягачів без супроводу. Машина під керуванням 33-річного контрактника відстала від колони, а потім з'їхала з дороги та перекинулася. Вантажівка завалилася прямо на ракети, але, на щастя, боєприпаси не були активовані", – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що 33-річний водій, солдат-контрактник, на момент ДТП був п'яним, у його крові знайшли 0,337 мг/л алкоголю. Унаслідок аварії він зламав руку. Також ЗМІ пишуть, що у вантажівки зламалися гальма. Тягач після аварії залишили на місці ДТП під охороною поліції та військових.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня у Бєлгороді на росії під час виконання бойового завдання винищувачем Су-34 стався "нештатний вихід авіаційного боєприпасу" - боєприпас, який мали скинути на Україну, впав посеред вулиці та вибухнув.

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