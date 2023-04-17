У Бєлгороді та Курську вночі лунала 'бавовна': пошкоджено ТЕС (відео)

У ніч на 17 квітня мешканці росії повідомили про звуки вибухів та пожежі, які виникли після них. Зокрема, про "бавовну" заявили у Бєлгороді та Курську.

Зокрема, у Бєлгороді вибух стався на електропідстанції. Після вибуху зайнялася масштабна пожежа. У місцевих пабліках пишуть, що місто частково поринуло у темряву через відключення електрики.

Користувачі соцмереж на росії повідомляють про вибух безпілотника у Бєлгороді, начебто він впав на електропідстанцію.

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Також деякі пабліки пишуть, що удар безпілотника прийшовся по теплоелектростанції. Більшість російських джерел називають безпілотник українським.

Влада Бєлгорода та Бєлгородської області заявила, що "було зафіксовано пожежі" в Бєлгороді та в Бєлгородському районі. Зокрема, губернатор області В'ячеслав Гладков у Телеграм-каналі вночі написав:

"У Білгороді та Білгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі".

"Обидві пожежі на цивільних об'єктах у Білгороді та Білгородському районі повністю згашені!".

Щодо можливої атаки безпілотника – місцева влада про це мовчить. Про нього пишуть лише місцеві жителі у пабліках.

Що стосується Курська, то місцеві у соцмережах пишуть про гучні звуки, що схожі на вибухи. Вони начебто відбулися у Глушковському районі.

Подробиць вибухів у Курську поки немає, місцева влада відмовчується.

Минулого тижня, нагадаємо, вибухи пролунали у столиці Татарстану Казані.

А на початку квітня мешканці окупованого Криму в пабліках писали, що у Феодосії чули два вибухи. Потім було помітно стовпи диму.

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