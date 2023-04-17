В Белгороде и Курске ночью раздавалась 'бавовна': повреждена ТЭС (видео)

В ночь на 17 апреля жители россии сообщили о последовавших за ними звуках взрывов и пожарах. В частности, о "хлопке" заявили в Белгороде и Курске.

В частности, в Белгороде взрыв произошел на электроподстанции. После взрыва загорелся масштабный пожар. В местных пабликах пишут, что город частично погрузился в темноту из-за отключения электричества.

Пользователи соцсетей на россии сообщают о взрыве беспилотника в Белгороде, словно он упал на электроподстанцию.

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Также некоторые паблики пишут, что удар беспилотника пришелся по теплоэлектростанции. Большинство российских источников называют беспилотник украинским.

Власти Белгорода и Белгородской области заявили, что "были зафиксированы пожары" в Белгороде и в Белгородском районе. В частности, губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале ночью написал:

"В Белгороде и Белгородском районе зафиксировано два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара".

"Оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью погашены!"

Что касается возможной атаки беспилотника – местные власти об этом молчат. О нем пишут только местные жители в пабликах.

Что касается Курска, то местные в соцсетях пишут о громких звуках, похожих на взрывы. Они якобы прошли в Глушковском районе.

Подробностей взрывов в Курске пока нет, местные власти отмалчиваются.

На прошлой неделе, напомним, взрывы прогремели в столице Татарстана Казани.

А в начале апреля жители оккупированного Крыма в пабликах писали, что в Феодосии слышали два взрыва. Затем были заметны столбы дыма.

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