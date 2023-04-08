В Феодосии в районе порта прогремели взрывы: оккупанты заявили о сбитии ракеты (фото)

Утром 8 апреля жители оккупированного Крыма сообщили о громких взрывах в Феодосийском районе порта. Самопровозглашенные власти полуострова заявили о работе ПВО, якобы сбившей ракету.

Жители Крыма в пабликах писали, что в Феодосии слышали два взрыва. Затем были заметны столбы дыма.

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Вот сообщения из местных пабликов:

В Феодосии громко. По информации от местных жителей, примерно в 10:59 было слышно "хлопки".

В Феодосии по ул. Дружбы было слышно две сильные "хлопки", сработали сигнализации у машин".

Видео дня

Я живу по улице Гарнаева. Хлопка были очень мощные, но зрительно ничего не видно мне, многоэтажки вокруг.

Слышали все. Но ни дыма, ничего не было видно. Муж был в Старом Крыму и тоже слышал эти хлопки, но не сильные.

Я живу на улице Одесской в Феодосии. Взрыв был такой, как у меня. Друзья предполагают, что сбили беспилотника.

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Телеграмм-канале написал: "Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины".

Местные паблики сообщают: "Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет".

"Ракета пролетела на высоте более 15 километров и была сбита расчетом ЗРК С-300 в окрестностях Феодосии. Задымление на фото вызвано падением обломков после ее поражения в воздухе. Расстояние от украинского полигона Тузлов, откуда запустили ракету, до Феодосии прямо".

Ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты вывозят из Крыма свои семьи и распродают имущество.

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