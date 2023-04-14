На росії у Бєлгородській області помітили загадкові 'криваві' ріки (фото)

У Бєлгородській області росії помітили червоні ріки. Чому вода пофарбувалася у яскравий кривавий колір, поки невідомо.

Місцеві пабліки пишуть, що поблизу села Козацьке у Червоногвардійському районі мешканці побачили, що вода у річках почервоніла. Вони заявили, що від річок також відчувався неприємний хімічний аромат.

Місцева влада оголосила про перевірку інциденту. Попередньо, у річку злили невідому рідину, вона потрапила у ринву, "проте її рух вдалося локалізувати".

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Адміністрація району звернулася до правоохоронців та сповістила про те, що відбувається, екологічну службу.

"Проведено забір ґрунту та рідини. Про результати повідомимо", – йшлося у заяві чиновників. Вони запевнили, що населення "перебуває поза небезпекою".

Раніше у російських пабліках показали "криваву річку", яка тече в Сегезькому районі Карелії. За словами місцевих жителів, форелеве господарство скидає туди рибні відходи. Вода під час забою забарвлюється у червоний колір.

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На забруднення річки скаржаться із 2016 року. Цього року на запах дохлої риби ще й почали виходити ведмеді, а поряд селище. На місце виїжджали представники Мінприроди Карелії та зафіксували скидання неочищених вод у захисній смузі Сегезького водосховища. За їхніми даними, форелеве господарство "Сегозерське" самовільно зайняло ділянку лісу, деревам вже завдано шкоди. Матеріали планують передати до поліції. На рибному підприємстві заявили, що очисні споруди працюють справно і модернізуються.

Раніше планове спалювання сухої трави обернулося масштабною пожежею у бурятському селі Солонці на росії. Курйоз у тому, що до цього інциденту причетні пожежники.

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