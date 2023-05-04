На росії заявили про атаку дронами ще двох нафтопереробних заводів (фото, відео)

Вночі 4 травня на нафтопереробному заводі у Ростовській області стався вибух. росія стверджує, що причиною займання став"український безпілотник".

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Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі.

Як стверджують російські пропагандисти, дрон нібито врізався у конструкції міжцехової естакади Новошахтинського заводу нафтопродуктів у селі Киселівка та вибухнув. Пожежу, яка виникла внаслідок цього одразу загасили. За свідченнями росЗМІ постраждалих немає, збитки незначні.

Крім того, внаслідок атаки дрона сталось займання резервуару Ільського нафтопереробного заводу поблизу Краснодару.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Як зазначає очільник області під час пожежі ніхто не постраждав, вона повністю ліквідована.

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