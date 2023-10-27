На Шрі-Ланці шамани скасовують чари та страйкують через зарплату
Шамани, відомі тим, що накладають прокляття на ворогів паломників, оголосили страйк у храмі Шрі-Ланки через суперечку про оплату праці. Храм Сінігама Девале – невелика святиня на острівці біля південного узбережжя Шрі-Ланки.
Там ритуальна жертва приноситься Деволу, божеству, в чиї обов’язки входить заспокоєння вірних і завдавання великих страждань їхнім ворогам. Але 10 шаманів храму призупинили церемонію на знак протесту проти нових правил, введених адміністрацією храму, які різко зменшують їхні доходи, повідомляє The Telegraph.
Шамани мають право лише на 30 відсотків грошових коштів, дорогоцінних каменів і коштовностей, піднесених Деволу, порівняно з повною часткою, яку вони отримували раніше.
Читайте також: У Великій Британії видра пограбувала дорогий готель на 126 тисяч доларів (відео)
Головний шаман храму, сказав, що група звернулася до Девола з проханням втрутитися від їхнього імені, але через відсутність негайних результатів страйк був визнаний необхідним.
"Божественний вплив потребує трохи часу, щоб спрацювати. Але бог Девол вирішить проблему на нашу користь", – заявив шаман.
Тимчасовий адміністратор храму, сказав, що страйк був необґрунтованим, оскільки шамани все одно зароблятимуть приблизно 1240 фунтів стерлінгів на місяць, що в 10 разів перевищує середню зарплату нового працівника в державному секторі.
Нагадаємо, у річці Луангва в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!