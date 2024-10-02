На Сонці стався спалах класу 'монстр X': почнуться надпотужні магнітні збурення та збої у роботі електроніки

Сонце продемонструвало свою потужність, випустивши один з найбільших сонячних спалахів за останні роки. Його класифікація належить до індексу "монтр Х".

Це явище спровокувало тимчасове відключення радіозв'язку на Землі та потужний викид корональної маси, який вже рухається у напрямку нашої планети, пише Live Science.

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Вчені класифікували цей спалах як X7.1, що робить його другим за потужністю за останні сім років. Вибух стався 1 жовтня і супроводжувався викидом великої кількості плазми та радіації. Цей викид, за прогнозами, досягне Землі вже в суботу, 5 жовтня.

Спалах спричинив зникнення радіозв’язку над Гаваями й Тихим океаном. Джерело: NOAA/SWPC Спалах спричинив зникнення радіозв’язку над Гаваями й Тихим океаном. Джерело: NOAA/SWPC

При зіткненні з магнітним полем Землі, викид корональної маси викличе геомагнітну бурю, яка може спровокувати яскраві полярні сяйва, видимі навіть на низьких широтах. Подібні явища вже спостерігалися в серпні цього року.

Цей сонячний спалах є ще одним підтвердженням того, що Сонце досягло піка своєї активності в поточному 11-річному циклі. Вчені відзначають, що цей цикл виявився більш активним, ніж очікувалося.

Чим небезпечні сонячні спалахи?

Потужні сонячні спалахи можуть мати серйозні наслідки для Землі:

Відключення радіозв'язку

Геомагнітні бурі

Полярні сяйва.

Вчені очікують, що протягом наступних кількох місяців сонячна активність залишиться високою. Існує ймовірність виникнення ще більш потужних спалахів, які можуть мати більш серйозні наслідки для Землі.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, як масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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