На Таврійському напрямку ЗСУ знищили більш як роту російських солдатів та їхню техніку (відео)

На південному напрямку фронту українські захисники провели значну зачистку територій від ворога. Зокрема, силам оборони Півдня вдалося ліквідувати понад роту російських солдатів та 8 одиниць військової техніки противника.

Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Телеграм-каналі, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань.

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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника", – додав він.

Тарнавський повідомив, що було знищено 2 російських танки, 3 БМП, систему відеоспостереження "Муром-М", гаубицю 2А65 "Мста-Б". Також було знищено й склади з боєприпасами ворога.

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За словами Тарнавського, 27 травня "таврійцям" вдалося "вкласти" майже дві роти ворога. Було знищено 13 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 4 БМП, БпЛА "Ланцет-3", БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан", станція РЕБ "Борисоглєбськ-2", систему відеоспостереження "Муром-М". Також було знищено 4 склади з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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