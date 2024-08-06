На український ринок виходить Mitsubishi L200 нового покоління: переваги моделі

Офіційний дистриб'ютор Mitsubishi Motors в Україні оголосив про початок продажів нового пікапа L200 шостого покоління.

Світова прем'єра L200 відбулася влітку минулого року в Таїланді. Ця модель вже понад 45 років здобуває популярність у 150 країнах, а тепер доступна для тест-драйву і в Україні.

Новий L200 характеризується збільшеним простором салону, міцною рамою, новим турбодизельним двигуном серії 4N16, оновленою підвіскою та вдосконаленою системою повного приводу Super Select 4WD-II з режимом Active Yaw Control.

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Характеристики Mitsubishi L200. Джерело: mitsubishi-motors.com.ua Характеристики Mitsubishi L200. Джерело: mitsubishi-motors.com.ua

Інтер'єр пікапа поєднує стильний дизайн і комфорт, а нові функції безпеки роблять його надійним як для комерційного, так і для сімейного використання. Розширена вантажна платформа забезпечує додаткову функціональність.

Новий Mitsubishi L200 можна буде придбати у чотирьох комплектаціях з початковою ціною 1 675 000 грн.

Комплектація Intense з механічною коробкою коштуватиме 1 775 000 грн, з автоматичною коробкою – 1 850 000 грн. Зазначається, що Ultimate комплектація обійдеться у 1 950 000 грн.

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