На українському ринку праці злетів попит на низку професій: які спеціалісти на вагу золота

У Національному банку України повідомляють, що кількість вакансій у галузях охорони, будівництва та робітничих професій значно перевищує показники минулого року, тоді як у сфері ІТ спостерігається суттєве зниження. Також низький попит зберігається в освіті, дизайні, мистецтві та культурі.

Згідно з матеріалом OBOZ.UA, ООН повідомляє, що в першій половині року кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тисяч, досягнувши 6,6 мільйона осіб. Одночасно з цим зменшувався рівень зайнятості серед чоловіків.

"Мобілізація та тривалий процес набуття нових професійних навичок стримуватимуть зростання робочої сили. Навіть після стабілізації економічних умов повернення мігрантів до України, які все більше звикають до життя за кордоном, буде повільним. Ринок праці залишатиметься нерівномірним у різних регіонах та галузях, що буде обумовлено змінами в економічній структурі", – зазначають у Нацбанку.

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У серпні 2021 року, за даними великого кадрового порталу, в Україні було розміщено 60,6 тисяч нових вакансій за тиждень, тоді як кількість резюме сягнула 96 тисяч. Через три роки, в серпні 2024 року, за той самий період було розміщено 88,1 тисяч резюме та 63,5 тисяч вакансій.

У серпні 2021 року, за даними одного з провідних кадрових порталів України, протягом тижня було розміщено 60,6 тисяч нових вакансій, а кількість опублікованих резюме досягла 96 тисяч. Проте, через три роки, у серпні 2024 року, ці показники змінилися: за тиждень було зареєстровано лише 88,1 тисяч резюме та 63,5 тисяч вакансій.

Таким чином, за трирічний період кількість вакансій зросла на 5,8%, тоді як кількість резюме зменшилася майже на 9%. І це з огляду на те, що частина території України залишається під тимчасовою окупацією, а країна перебуває у стані повномасштабної війни.

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Якщо раніше основною перешкодою для розвитку роботодавці називали питання безпеки, то тепер критичною проблемою є нестача працівників. У деяких галузях ситуація є ще складнішою. Наприклад, у банківському секторі наразі відкрито 3,7 тисяч вакансій, тоді як розміщено лише 2,7 тисяч резюме. Це свідчить про те, що кількість пропозицій роботи перевищує кількість бажаючих працювати.

У серпні 2021 року в банківській сфері працювати хотіли 4,4 тисяч українців, при цьому за тиждень з'являлося лише 3,6 тисяч нових вакансій. Це створювало певну конкуренцію на ринку праці. Сьогодні ж банки змушені активно залучати працівників, адже вибір кандидатів значно обмежений. У сфері робітничих професій ситуація ще більш напружена: на 8,8 тисяч резюме припадає 10,8 тисяч вакансій. До початку великої війни люди з робітничими спеціальностями вже відчували дефіцит, але зараз він став ще більш відчутним.

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