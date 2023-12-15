На Закарпатті депутат підірвав гранати у будівлі: постраждали 26 людей (фото та відео)

Трагічна подія сталася в Керецьківській сільській раді. Місцевий депутат у приміщенні підірвав гранати під час сесії.

Як повідомила поліція Закарпатської області, о 11:37 до поліції надійшло повідомлення про трагічну подію, що сталася в будівлі Керецьківської сільської ради під час засідання сесії. За попередньою інформацією, один із депутатів підірвав гранати.

МВС України повідомляє, що унаслідок вибуху постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.

"Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як депутат кинув дві гранати, які дістав з кишені й кинув під ноги учасників засідання.

На місці події працюють всі профільні служби, зокрема слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин події.

Журналіст Віталій Глагола пише, що підривником був 54-річний депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу", який мешкає в селі Кушниця.

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