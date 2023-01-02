На Закарпатті прикордонники в багажнику знайшли 12 ромів, які почали викрикувати проукраїнські гасла (відео)

На Закарпатті в авто на кордоні знайшли 12 ромів

На одній із доріг Виноградівщини при перевірці автомобіля марки "Шкода", який розрахований на 4 місця, виявили 12 ромів, деякі з яких їхали в багажнику.

Відповідний відеоролик розповсюджують українські Telegram-канали. В деяких районах на Закарпатті 1 січня діти ходять по сусідських дворах та засівають, за що отримують гроші та смаколики. Зазвичай також це роблять роми, при чому як молодшого віку, так і старші чоловіки.

"З Підвиноградова, йдеме вінчовати", – кажуть пасажири.

На запитання оператора, один із ромів відповів, що їх там усього 12 чоловік. Часто, на Закарпатті, водії не дотримуються норм та їздять по 5-6 людей в одному авто, але 12 пасажирів, деякі з яких у багажнику – курйозне явище.

Нагадаємо, раніше Жан-Клод Ван Дамм завітав на Закарпаття та відпочив у вишиванці в Солотвино.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!