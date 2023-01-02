На Закарпатье пограничники в багажнике обнаружили 12 ромов, которые начали выкрикивать проукраинские лозунги (видео)

На одной из дорог Виноградовщины при проверке автомобиля марки Шкода, который рассчитан на 4 места, обнаружили 12 ромов, некоторые из которых ехали в багажнике.

Соответствующий видеоролик распространяют украинские Telegram-каналы. В некоторых районах в Закарпатье 1 января дети ходят по соседским дворам и засевают, за что получают деньги и вкусности. Обычно это делают ромы, при чем как младшего возраста, так и старшие мужчины.

"Из Пидвиноградова, идет венчовать", – говорят пассажиры.

На вопрос оператора, один из ромов ответил, что их там всего 12 человек. Часто, в Закарпатье, водители не соблюдают нормы и ездят по 5-6 человек в одном авто, но 12 пассажиров, некоторые из которых в багажнике – курьезное явление.

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Напомним, ранее Жан-Клод Ван Дамм посетил Закарпатье и отдохнул в вышиванке в Солотвино.

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