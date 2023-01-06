На Закарпатті ухилянт, намагаючися втекти до Румунії, зірвався в десятиметрове урвище (відео)

Мешканець Запорізької області впав у 10-метрове урвище на Закарпатті. Нещасний випадок стався, коли чоловік намагався втекти до Румунії через річку Тиса.

У Державній прикордонній службі повідомили, що прикордонний наряд відділення "Солотвино" увечері 5 січня помітив, як невідомий намагався перетнути кордон України з Румунією. Прикордонники намагалися його зупинити, проте чоловік почав тікати.

Але оскільки місцевості він не знав, то біг навмання. "Вже на перших хвилинах "перегонів" з прикордонниками утікач оступився та впав у 10-метровий обрив, з якого не зміг вибратися самотужки", – повідомили в ДПСУ.

Прикордонники спочатку намагалися самотужки врятувати втікача, проте довелося викликати на допомогу рятувальників та бригаду швидкої допомоги.

"Чоловіка дістали з урвища. На щастя, значних ушкоджень він не зазнав", – додається у повідомленні.

У ДПСУ кажуть, що порушником виявився військовозобов'язаний мешканець Запорізької області, який вирішив незаконно перетнути кордон річкою Тиса.

Відносно порушника склали адмінпротокол, а справу скерували до суду. Втікача передадуть до обласного відділу комплектування.

Нагадаємо, уряд планує дозволити виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації.

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