На Закарпатье уклонист, пытаясь бежать в Румынию, сорвался в десятиметровый обрыв (видео)

Житель Запорожской области упал в 10-метровый обрыв в Закарпатье. Несчастный случай произошел, когда мужчина пытался бежать в Румынию через реку Тиса.

В Государственной пограничной службе сообщили, что пограничный наряд отделения "Солотвино" вечером 5 января заметил, как неизвестный пытался пересечь границу Украины с Румынией. Пограничники пытались его остановить, однако мужчина стал убегать.

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Но поскольку местности он не знал, то бежал наугад. "Уже на первых минутах "гонки" с пограничниками беглец оступился и упал в 10-метровый обрыв, из которого не смог выбраться в одиночку", - сообщили в ГНСУ.

Пограничники сначала пытались самостоятельно спасти беглеца, однако пришлось вызвать на помощь спасателей и бригаду скорой помощи.

"Мужчину достали из обрыва. К счастью, значительных повреждений он не получил", – добавляется в сообщении.

В ГНСУ говорят, что нарушителем оказался военнообязанный житель Запорожской области, решивший незаконно пересечь границу по реке Тиса.

Относительно нарушителя составили админпротокол, а дело направили в суд. Беглеца передадут в областной отдел комплектования.

Напомним, правительство планирует разрешить выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которых забронировали от мобилизации.

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