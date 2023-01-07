"На Заході бояться перемоги України та нашої армії", - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз щодо продовження війни в Україні. Він також розповів, який термін ще може протриматись армія путіна.

Свою думку колишній полковник висловив в інтерв'ю "Главред". Він підкреслив, що Захід не хоче здобути другого Гітлера, і не допустить перемоги, незважаючи на деяку повільність у прийнятті рішень.

Водночас путін готовий вести затяжну війну, вважає він.

"Війна може затягтися як мінімум на рік. рутін поки здатний вести якусь війну затяжного характеру. Саме якусь війну, коли російська армія матиме один танк на роту, два-три кулемети на взвод, а інші солдати будуть озброєні або ПКШ -41 [пістолетами-кулеметами Шпагіна], взятими з НП, або гвинтівками Мосіна, і я не перебільшую. Путін би так протримався ще рік, а потім російський народ відмовився б воювати за його ідеї", - сказав він.

На його думку, може виникнути катастрофа всесвітнього масштабу, якщо захід допустить перемогу путіна і більшість політиків на Заході це розуміють.

Він наголосив, що незважаючи на деяку неквапливість, постачання зброї в Україну триватиме.

"Хоч на Заході досі бояться і перемоги України, бо не знають, що робити з країною з найсильнішою армією в Європі. Але страх того, що путін переможе і почне їх усіх нагинати, у них набагато більше ", - підсумував військовий. експерт.

Раніше стало відомо, що армія України стрімко піднялася у міжнародному рейтингу.

Зазначимо, що екстрасенс Людмила Хомутовська вважає, що найближчими місяцями Україну спробують посадити за стіл переговорів.

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