Україна стрімко піднялася у рейтингу армій світу: на якому ми місці

Армія України піднялася у рейтингу найсильніших армій світу за версією аналітиків міжнародної організації Global Firepower. Загалом у цьому списку представлено 145 країн.

Як вказується на сайті, тепер Україна знаходиться на 15 місці, піднявшись із 22-ї позиції минулого року. Індекс сили (PowerIndex) України складає 0,2516 (оцінка 0,0000 вважається "ідеальною").

"Оскільки Україна продовжує захищатися від росії, вона збільшила свій індекс GFP за поточний рік внаслідок її реакції, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу та запровадження нових ключових категорій, які покращують її спільне місце у списку. 2023 рік стане критичним у напрямку кривавого російського. -українського конфлікту", – прокоментували в організації.

Відео дня

При формуванні рейтингу експерти використали понад 60 окремих факторів для визначення оцінки кожної країни з огляду на:

кількість військових підрозділів;

фінансовий стан;

матеріально-технічні можливості;

географію та інші аспекти.

У той же час, країна-агресор росія не змінила свою позицію і знаходиться на другому місці.

ТОП-20 найсильніших армій світу:

США. Росія. Китай. Індія. Велика Британія. Північна Корея. Пакистан Японія. Франція. Італія. Туреччина. Бразилія. Індонезія. Єгипет. Україна. Австралія. Іран. Ізраїль. В'єтнам. Польща.

Зазначимо, що торік армія України піднялася на дві позиції і посідала 22 місце, а у 2020 році армія Україна перебувала на 27-й позиції.

У свіжому рейтингу на останньому місці опинилися армії Молдови, Беніна та Бутану.

Армія Лукашенка опинилася на 60 місці.

Нагадаємо, що США планують передати Україні бойові машини піхоти М2 Bradley. Ця техніка допомогла б збільшити наземну боєздатність ЗСУ.

Раніше військовий аналітик та льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що війна може затягтися на десяток років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!