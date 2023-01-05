"Війна в Україні може затягнутися на 10 років", - експерт Роман Світан

Військовий аналітик та льотчик-інструктор Роман Світан зробив прогноз щодо подальшого розвитку війни в Україні. На його думку, якщо Україна вийде на кордони 1991 року, то це ще не означатиме остаточну перемогу.

Про це Роман Світан розповів в інтерв'ю виданню "Главред". Він зазначив, що такий ривок на кордони це тільки проміжний результат.

Швидше за все, вважає експерт, ЗСУ вийде на Краснодон у районі Таганрогу, а далі буде нищити донецьке угрупування. За його прогнозами, на це знадобиться кілька місяців.

"Лінія фронту буде проходити вже по сухопутному кордону України та росії, а це близько 1000 км від Брянської до Ростовської області", - сказав він.

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Світан також сказав, що повною перемогою для України буде розпад російської федерації на складові.

"До цієї перемоги можна дійти і за два роки, і за десять років точно", - сказав він.

За його прогнозами, після виходу на кордони 1991 року далі має послідувати прикриття нашого неба і кордонів або в результаті вступу України до НАТО за прискореною процедурою. Також він згадав про варіант гарантій всіх членів блоку Альянсу щодо ненападу росії.

Відповідаючи на запитання, чому на вихід на попередні кордони Україні необхідно декілька місяців, Світан згадав кількість мобілізованих у росії.

"Нам потрібно встигнути це зробити до середини весни, оскільки до травня у росії вже буде 300-тисячне військо – контрактне, більш-менш підготовлене. По тій межі буде гаряча лінія війни", - зазначив він.

На думку Світана, "конкуренція" між більшою чисельністю військ з боку росії та кращим озброєнням з боку ЗСУ по лінії фронту може тривати роками.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Раніше свій прогноз щодо майбутньої росії висловив Секретар РНБО Олексій Данілов. В новорічному привітанні він показав, як палає Москва та тікають щури.

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