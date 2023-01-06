Украина стремительно поднялась в рейтинге армий мира: на каком мы месте

Армия Украины поднялась в рейтинге самых сильных армий мира по версии аналитиков международной организации Global Firepower. Всего в этом списке представлено 145 стран.

Как указывается на сайте, теперь Украина находится на 15 месте, поднявшись с 22-й позиции в прошлом году. Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,2516 (оценка 0,0000 считается "идеальной").

"Поскольку Украина продолжает защищаться от россии, она увеличила свой индекс GFP за текущий год в результате ее реакции, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые улучшают ее общее место в списке. 2023 год станет критическим в направлении кровавого российско-украинского конфликта", – прокомментировали в организации.

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При формировании рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны учитывая:

количество воинских подразделений;

финансовое состояние;

материально-технические возможности;

географию и другие аспекты.

В то же время страна-агрессор россия не поменяла свою позицию и находится на втором месте.

ТОП-20 сильнейших армий мира:

США. Россия. Китай. Индия. Великобритания. Северная Корея. Пакистан. Япония. Франция. Италия. Турция. Бразилия. Индонезия. Египет. Украина. Австралия. Иран. Израиль. Вьетнам. Польша.

Отметим, что в прошлом году армия Украины поднялась на две позиции и занимала 22 место, а в 2020 году армия Украина находилась на 27-й позиции.

В свежем рейтинге на последнем месте оказались армии Молдовы, Бенина и Бутана.

Армия Лукашенко оказалась на 60-м месте.

Напомним, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты М2 Bradley. Эта техника помогла бы увеличить наземную боеспособность ВСУ.

Ранее военный аналитик и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, что война может затянуться на десяток лет.

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