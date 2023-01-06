ua
Общество

Украина стремительно поднялась в рейтинге армий мира: на каком мы месте

Татьяна Иванова

Украинская армия

Армия Украины поднялась в рейтинге самых сильных армий мира по версии аналитиков международной организации Global Firepower. Всего в этом списке представлено 145 стран.

Как указывается на сайте, теперь Украина находится на 15 месте, поднявшись с 22-й позиции в прошлом году. Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,2516 (оценка 0,0000 считается "идеальной").

"Поскольку Украина продолжает защищаться от россии, она увеличила свой индекс GFP за текущий год в результате ее реакции, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые улучшают ее общее место в списке. 2023 год станет критическим в направлении кровавого российско-украинского конфликта", – прокомментировали в организации.

При формировании рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны учитывая:

  • количество воинских подразделений;
  • финансовое состояние;
  • материально-технические возможности;
  • географию и другие аспекты.

В то же время страна-агрессор россия не поменяла свою позицию и находится на втором месте.

 

ТОП-20 сильнейших армий мира:

  1. США.
  2. Россия.
  3. Китай.
  4. Индия.
  5. Великобритания.
  6. Северная Корея.
  7. Пакистан.
  8. Япония.
  9. Франция.
  10. Италия.
  11. Турция.
  12. Бразилия.
  13. Индонезия.
  14. Египет.
  15. Украина.
  16. Австралия.
  17. Иран.
  18. Израиль.
  19. Вьетнам.
  20. Польша.

Отметим, что в прошлом году армия Украины поднялась на две позиции и занимала 22 место, а в 2020 году армия Украина находилась на 27-й позиции.

В свежем рейтинге на последнем месте оказались армии Молдовы, Бенина и Бутана.

Армия Лукашенко оказалась на 60-м месте.

Напомним, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты М2 Bradley. Эта техника помогла бы увеличить наземную боеспособность ВСУ.

Ранее военный аналитик и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, что война может затянуться на десяток лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество